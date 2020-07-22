Российские звезды попросили вернуть слониху Эколь в ростовский зоопарк

22 Июль 2020 2020-07-22T18:51:15+03:00

По мнению подписавшихся, цирковая жизнь может пагубно отразиться на здоровье животного. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону.

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Российские звезды попросили вернуть слониху Эколь из московского цирка в ростовский зоопарк. Обращение опубликовано на сайте центра защиты прав животных «Вита».

Авторы обращения считают, что трехлетнего слоненка нельзя было разлучать с родителями. Они напомнили, что слоны относятся к высокоразвитым социальным видам и долго взрослеют. В этом процессе обязательно должна участвовать мать. По мнению подписавшихся, цирковая жизнь может пагубно отразиться на психическом и физическом здоровье незрелого животного.

– Во всем цивилизованном мире запрещено содержать слонов поодиночке. Кроме того, азиатские слоны находятся в списке исчезающих видов и по европейским правилам не принадлежат зоопаркам, – говорится в документе.

Обращение подписали известные артисты, критики и продюсеры. Среди них, например, Леонид Ярмольник, Александр Ширвиндт и Алексей Серебряков.

Напомним, в начале июля слоненка Эколь передали из ростовского зоопарка в Большой московский цирк братьев Запашных. Сообщалось, что животное будет жить в отдельном вольере с бассейном.

В международной организации "ЕАZA" назвали передачу слона в цирк нарушением стандартов. В организации подняли вопрос о том, готов ли ростовский зоопарк современной развитой организацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU