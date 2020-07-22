2020-07-22T18:51:15+03:00
Общество

Российские звезды попросили вернуть слониху Эколь в ростовский зоопарк

Ранее зоозащитники осудили передачу животного в московский цирк
Михаил Стрижев
Поделиться:
Комментарии: comments1
По мнению подписавшихся, цирковая жизнь может пагубно отразиться на здоровье животного. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону.По мнению подписавшихся, цирковая жизнь может пагубно отразиться на здоровье животного. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

Российские звезды попросили вернуть слониху Эколь из московского цирка в ростовский зоопарк. Обращение опубликовано на сайте центра защиты прав животных «Вита».

Авторы обращения считают, что трехлетнего слоненка нельзя было разлучать с родителями. Они напомнили, что слоны относятся к высокоразвитым социальным видам и долго взрослеют. В этом процессе обязательно должна участвовать мать. По мнению подписавшихся, цирковая жизнь может пагубно отразиться на психическом и физическом здоровье незрелого животного.

– Во всем цивилизованном мире запрещено содержать слонов поодиночке. Кроме того, азиатские слоны находятся в списке исчезающих видов и по европейским правилам не принадлежат зоопаркам, – говорится в документе.

Обращение подписали известные артисты, критики и продюсеры. Среди них, например, Леонид Ярмольник, Александр Ширвиндт и Алексей Серебряков.

Напомним, в начале июля слоненка Эколь передали из ростовского зоопарка в Большой московский цирк братьев Запашных. Сообщалось, что животное будет жить в отдельном вольере с бассейном.

В международной организации "ЕАZA" назвали передачу слона в цирк нарушением стандартов. В организации подняли вопрос о том, готов ли ростовский зоопарк современной развитой организацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Цинизм сотрудников ростовского зоопарка поражает": в России и Европе осудили передачу слонихи в московский цирк

Зоозащитники посчитали такой поступок настоящим преступлением, ведь азиатские слоны находятся на грани вымирания и нуждаются в особом уходе

Сегодня стало известно, что отечественные и зарубежные защитники животных осудили передачу слонихи Эколь из ростовского зоопарка в столичный цирк. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове от инфаркта скончался почетный консул княжества Монако
В Таганроге задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве мужчины
Российские звезды попросили вернуть слониху Эколь в ростовский зоопарк
В Ростове-на-Дону пройдет битва блондинок против брюнеток
Ростовская школа № 60 победила на престижном всероссийском конкурсе
В отношении экс-директора ТАНТК им. Бериева возбудили уголовное дело
Эксперт предсказал победу "Ростова" над "Зенитом"
В день матча «Ростов» – «Зенит» запустят дополнительные автобусы
История встреч "Ростов" - "Зенит": 47 матчей в РПЛ, 12 - выиграл донской клуб
В Ростове власти проверили 54 объекта потребительского рынка
Расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
В Батайске при пожаре погиб мужчина
В Новочеркасске в двух авариях пострадали пять человек
Отключение света в Ростове-на-Дону 23 июля 2020: где и когда
Донской регион борется в конкурсе лучших экопроектов страны
В Новочеркасске пропал 34-летний мужчина
В Ростовской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса
Программу магистратуры для рынков НТИ реализует ЮФУ
Еще одна ростовчанка на мотоцикле стала жертвой ДТП
Бывший сотрудник сотовой службы пойдет под суд за продажу данных абонентов
Ростовчанка Виктория Лопырева рассказала о материальности мыслей
В Ростовской области обнаружили останки 15 красноармейцев времен ВОВ
В Ростовской области бывшего министра строительства приговорили к двум годам условно
Брить или не брить: Ростов попал в топ-10 самых бородатых городов России
В донской столице сгорел припаркованный грузовик
На Дону оштрафовали 60 человек за отсутствие масок
В Тамбове нашли пропавшую в начале июля 15-летнюю ростовчанку