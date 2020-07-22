В Ростове от инфаркта скончался почетный консул княжества Монако

22 Июль 2020 2020-07-22T19:14:09+03:00

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В донской столице внезапно ушел из жизни почетный консул княжества Монако.

Андрей Мышковец скончался сегодня, 22 июля. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на консульство Монако в Ростове. Дата прощания с почетным консулом пока не назначена.

Напомним, что Андрей Мышковец долгое время находился среди руководителей Ростовского порта, занимаясь экспресс-доставкой грузов. А в 2015 году Андрей Мышковец был назначен почетным консулом княжества Монако в Ростове-на-Дону.

Андрей Мышковец также был активным общественным деятелем и занимался благотворительностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU