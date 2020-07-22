2020-07-22T21:57:29+03:00
Общество

Власти предложили ростовчанам решить судьбу городской торговли

Виктория Никитина
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Ростовчанам предоставили возможность решить судьбу городской торговли. Фото: администрации РостоваРостовчанам предоставили возможность решить судьбу городской торговли. Фото: администрации Ростова
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Ростовчан призвали внести свой вклад в организацию торговли.

До 29 июля горожане могут высказать свое мнение по этому поводу. На сервисе "Активный ростовчанин" появились сразу две важные инициативы. Первая касается проекта постановления Алексея Логвиненко «Об утверждении Концепции развития торгового пространства на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» на период до 2030 года», а во второй речь идет о новой схеме размещения НТО (павильонов) на муниципальных землях города.

Проект обустройства торговли в Ростове. Фото: администрация Ростова

Проект обустройства торговли в Ростове. Фото: администрация Ростова

- Призываю ростовчан активно включиться в голосование и поддержать предложенные проекты. Они тщательно проработаны специалистами, а их принятие позволит в ближайшие годы сделать торговлю на территории Ростова-на-Дону еще более цивилизованной и удобной для горожан и приезжих, - прокомментировал глава администрации Алексей Логвиненко.

Внешний вид торговых павильонов. Фото: администрация Ростова

Внешний вид торговых павильонов. Фото: администрация Ростова

На разработку этих проектов ушел без малого год. Аналогов им еще не существует в России.

- Мы постарались максимально учесть требования законодательства и экологии, пожелания работников торговой отрасли и потребности жителей в тех или иных торговых точках в каждом микрорайоне. Эти две инициативы – фактически «Конституция» торговли в донской столице, поэтому, разумеется, она не может быть принята без поддержки горожан, - заявил начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.

Ростовчанам нужно всего лишь отдать свой голос. Фото: администрация Ростова

Ростовчанам нужно всего лишь отдать свой голос. Фото: администрация Ростова

По результатам голосования будет принято решение утвердить эти документы или отправить на доработку. Как и обычно, для принятия решения требуется набрать 500 голосов. Обсуждение будет длиться до 29 июля.

В Ростове решается судьба городской торговли. Фото: администрация Ростова

В Ростове решается судьба городской торговли. Фото: администрация Ростова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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