В Ростове бухгалтер учебного заведения обчистила его на 1,3 миллиона рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T08:54:36+03:00

В Ростове бухгалтер учебного заведения обворовала его на 1,3 миллиона рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кроме того, она еще занималась подделкой документов

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В донской столице начали следствие по делу главный бухгалтера, обворовавшей свое место работы на крупную сумму.

- По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год подозреваемая незаконно перечислила со счета образовательного учреждения на свои личные расчетные счета денежные средства в сумме более 1, 3 миллиона рублей, - сообщили в следственном комитете Ростовской области.

Стоит отметить, что для осуществления своих махинаций женщина подделывала финансовые документы. Она вписывала в них ложные сведения о деятельности учреждения.

На фигурантку возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: 159 УК РФ «Мошенничество» и 292 УК РФ «Служебный подлог».

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Они присвоили более 600 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU