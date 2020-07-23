2020-07-23T19:20:58+03:00
Происшествия

Отдал на ремонт: без машины оставил своего приятеля мастер по ремонту авто

Сейчас он отпущен под подписку о невыезде
Виктория Никитина
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В Ростове мастер по ремонту авто покатался на машине друга и попал в ДТПВ Ростове мастер по ремонту авто покатался на машине друга и попал в ДТПФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.

В ходе следствия стало известно, что один из ростовских автомобилистов в апреле сдал свой Hyundai Accent на ремонт своему знакомому. Но так как денег на оплату у него сразу не нашлось, то мужчины договорились, что владелец отдает машину мастеру в личное пользование, а как только у него появляются деньги на оплату ремонта, забирает ее назад.

Но в тот день, когда владелец пришел, наконец, расплатиться, то он не обнаружил в гараже своей машины. А его знакомый мастер перестал выходить на связь. Мужчина незамедлительно обратился с заявлением в местный отдел полиции. Автомобиль был объявлен в розыск и позже выяснилось, что тот самый 26-летний мастер уехал на нем кататься и попал в ДТП, не справившись с управлением. Задержать его смогли прямо на месте аварии.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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