На опасную детскую площадку пожаловались испуганные родители

23 Июль 2020 2020-07-23T21:22:58+03:00

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В Ростове жители улицы Зорге попросили отремонтировать опасную детскую площадку.

Свое требование ростовчане опубликовали на портале "Благоустройство города" сегодня, 23 июля. Местные жители прикрепили к обращению фотографии, на которых видно, что горка оторвана от земли и спуск очень резкий, а на земле под ней огромные камни и мусор. Скатиться с такого сооружения без травм абсолютно невозможно. Кроме того, опорные дощечки поломаны, а каркас и вовсе разваливается, так как закрепляющие болты почти выпали.

Ростовчанка показала на снимках, как в образовавшихся щелях может застрять нога или другие части тела ребенка. На кадрах видно, что комплекс сильно обветшал.

- Прошу произвести ремонт детской площадки в кратчайшие сроки, - написал автор инициативы.

В настоящее время предложение находится на модерации. Местные жители очень надеются, что власти города в скором времени решат проблему и обеспечат безопасность детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU