На проспекте Михаила Нагибина сократят один пешеходный переход

В Ростове сократят один переход на проспекте Михаила Нагибина Фото: "КП" Архив

В донской столице будет сокращен один пешеходный переход на проспекте Михаила Нагибина.

Ростовчане больше не смогут свободно перейти дорогу в створе улицы Текучева. Зато "зебру" начертят по адресу Михаила Нагибина, 2. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такие меры необходимы для повышения безопасности.

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Изменения вступят в силу 11 августа.

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