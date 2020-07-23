На проспекте Михаила Нагибина сократят один пешеходный переход

В Ростове сократят один переход на проспекте Михаила Нагибина
Фото: "КП" Архив
В донской столице будет сокращен один пешеходный переход на проспекте Михаила Нагибина.
Ростовчане больше не смогут свободно перейти дорогу в створе улицы Текучева. Зато "зебру" начертят по адресу Михаила Нагибина, 2. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Такие меры необходимы для повышения безопасности.
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Изменения вступят в силу 11 августа.
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