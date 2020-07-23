2020-07-23T22:34:24+03:00
Происшествия

В Ростове в суд передано дело о ДТП с тремя погибшими

Водитель грузовика выскочил на встречную полосу и снес три автомобиля
Виктория Никитина
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В Ростове под суд пойдет виновник ДТП с тремя погибшимиВ Ростове под суд пойдет виновник ДТП с тремя погибшимиФото: "КП" Архив
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В Ростове в суд передали дело, возбужденное по факту ДТП с тремя погибшими.

Напомним, что инцидент произошел 24 июля 2019 года на 1088 километре трассы М-4 «Дон». 42-летний водитель грузовика нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris, Mercedes-Benz 173LS, Hyundai Grand Starex. В результате столкновения погибли три человека от полученных травм на месте происшествия. А несовершеннолетний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Батайский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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