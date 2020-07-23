В Ростове назначили нового главу департамента по делам казачества
В донском регионе назначили нового главу донского департамента по делам казачества и казачьих учебных заведений. Об этом сообщает портал ИА REGNUM.
Новым директором ведомства стал занимавший ранее должность заместителя министра по физической культуре и спорту Ростовской области Пётр Серов.
Ранее эту должность занимали Сергей Бодряков, перешедший на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии региона, и Александр Палатный, который занял должность первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Ростовской области.
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Ранее Максим Неснов занимал должность гендиректора в ростовском «Водоканале».
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