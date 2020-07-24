2020-07-24T12:30:31+03:00
Общество

Установить на улицах общественные туалеты попросили ростовчане

Инициативу поддержали пока только 20 человек
Виктория Никитина
Поделиться:
Установить в городе общественные туалеты попросили ростовчанеУстановить в городе общественные туалеты попросили ростовчанеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Ростовчане обратились к властям с просьбой поставить на улицах города общественные туалеты.

Соответствующая инициатива появилась на портале "Активный ростовчанин". Автором обращения стала некая Оксана Величко. Девушка написала, что, гуляя по городу, людям негде удовлетворить свою естественную потребность и приходиться бежать в ближайшее кафе или торговый центр.

- В парках, в местах отдыха, например, на набережной, нет ни одного общественного туалета. Выйти погулять с ребенком можно только возле дома или в ТЦ, - отметила Оксана Величко.

Сложнее всего горожанам с детьми, которых «все свое носить с собой» не заставишь. И прогулки с ребенком часто становятся для родителей настоящим квестом под названием «Найди туалет».

Инициативу уже поддержали 20 ростовчан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Извините, а куда ходить людям?»: в Ростове требуют открыть туалеты на набережной.

Беременная горожанка пожаловалась на эту проблему в соцсетях.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Карпин, жги!»: тренер «Ростова» станцевал на вечеринке в честь выхода в Лигу Европы
Снова +34: на выходных ростовчан ожидает жаркая погода
Делают кольцо на улице Оганова: в Ростове ограничат въезд на Суворовский
«Фронтовые дороги 1945 - Безопасные дороги 2020»: На Дону реализуется патриотически-профилактический проект
Где можно подхватить коронавирус в Ростове-на-Дону: эксперты назвали самые опасные места
Банковские счета для индивидуальных предпринимателей за 20 минут
Установить на улицах общественные туалеты попросили ростовчане
В Ростове назначили нового главу департамента по делам казачества
В Ростове в суд передано дело о ДТП с тремя погибшими
На проспекте Михаила Нагибина уберут один пешеходный переход
На опасную детскую площадку пожаловались испуганные родители
В Ростове изменится схема движения на центральных улицах
Отдал на ремонт: без машины оставил своего приятеля мастер по ремонту авто
"Ситуация становится все хуже и хуже": в Азовском море катастрофические проблемы
Топовых игроков продадут: появилась информация о переменах в ФК «Ростов»
"Атакующий футбол приносил нам результаты": капитан "Ростова" прокомментировал прошедший сезон РПЛ
В Батайске полицейский подделал доказательство по уголовному делу
Приглашаем ростовчан на бесплатную экскурсию
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными
В Новочеркасске содержащегося под стражей мужчину осудили за нападение на сотрудника СИЗО
В Волгодонске мужчина сядет на девять лет за убийство товарища
С банковского счета ростовчанки исчезли 277 тысяч рублей
Бюджет Ростовской области потерял 5,3 миллиарда рублей из-за коронавируса
Ростовчанин оставил жителей СЖМ без Интернета