Установить на улицах общественные туалеты попросили ростовчане

24 Июль 2020 2020-07-24T12:30:31+03:00

Инициативу поддержали пока только 20 человек

Изменить размер текста: A A

Ростовчане обратились к властям с просьбой поставить на улицах города общественные туалеты.

Соответствующая инициатива появилась на портале "Активный ростовчанин". Автором обращения стала некая Оксана Величко. Девушка написала, что, гуляя по городу, людям негде удовлетворить свою естественную потребность и приходиться бежать в ближайшее кафе или торговый центр.

- В парках, в местах отдыха, например, на набережной, нет ни одного общественного туалета. Выйти погулять с ребенком можно только возле дома или в ТЦ, - отметила Оксана Величко.

Сложнее всего горожанам с детьми, которых «все свое носить с собой» не заставишь. И прогулки с ребенком часто становятся для родителей настоящим квестом под названием «Найди туалет».

Инициативу уже поддержали 20 ростовчан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Извините, а куда ходить людям?»: в Ростове требуют открыть туалеты на набережной.

Беременная горожанка пожаловалась на эту проблему в соцсетях.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU