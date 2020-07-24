Высадили из автобуса и выписали штраф: ростовчане сообщили о "масочных" рейдах

24 Июль 2020 2020-07-24T14:22:26+03:00

В регионе до сих пор действует масочный режим. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Жительница Ростова-на-Дону сообщила в социальных сетях о рейде, свидетельницей которого стала на одной из автобусных остановок города. Она сняла ролик, где отчетливо видно, как людям выписывают административные протоколы за отсутствие масок. Видео появилось на странице популярного городского сообщества.

Женщина написала, что все случилось на улице Карла Маркса. Рейд прошел на автобусной остановке. Когда транспорт остановился, люди в масках, с планшетами и ручками зашли в салон и попросили выйти всех, кто находится внутри без специальной защиты.

- Высадили женщину с малышом, ребенок рыдал, - сообщила ростовчанка.

Как видно, блюстители порядка не желают никого и относятся ко всем одинокого строго. Между тем, есть и приятные бонусы от таких рейдов. Водителям автобусов делают замечания и требуют включить кондиционер, что не может не нравится пассажирам в такую жаркую погоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU