2020-07-24T18:42:33+03:00
Происшествия

В столкновении двух иномарок пострадала автоледи

О состоянии других участников ДТП информации пока нет
Виктория Никитина
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В Ростове в столкновении иномарок пострадала автоледиВ Ростове в столкновении иномарок пострадала автоледиФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В донской столице произошло ДТП с участием двух иномарок.

Авария случилась вчера, 23 июля на проспекте Коммунистическом. Очевидцы сообщают, что автоледи на иномарке Hyundai выезжала со второстепенной дороги и не пропустила Škoda. В результате этого произошло столкновение.

В результате удара транспортное средство автоледи оказалось смято, а владелица зажата в салоне. Девушке потребовалась помощь спасателей, а затем ее госпитализировали медики скорой помощи, приехавшие к месту происшествия. О состоянии других участников аварии пока информации нет.

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Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова.

Список погибших вырос до пяти человек, в их числе – ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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