В столкновении двух иномарок пострадала автоледи
В донской столице произошло ДТП с участием двух иномарок.
Авария случилась вчера, 23 июля на проспекте Коммунистическом. Очевидцы сообщают, что автоледи на иномарке Hyundai выезжала со второстепенной дороги и не пропустила Škoda. В результате этого произошло столкновение.
В результате удара транспортное средство автоледи оказалось смято, а владелица зажата в салоне. Девушке потребовалась помощь спасателей, а затем ее госпитализировали медики скорой помощи, приехавшие к месту происшествия. О состоянии других участников аварии пока информации нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU