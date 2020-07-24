В Ростове запланировали установить более 700 метров пешеходных ограждений

24 Июль 2020 2020-07-24T20:08:23+03:00

Из городской казны на них будет выделено 1,9 миллиона рублей

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В донской столице установят более 700 метров пешеходных ограждений.

Из городской казны на эти нужды планируется выделить 1,9 миллиона рублей. Документация по тендеру уже опубликована на портале госзакупок.

Подрядчика для предстоящих работ ищет дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова. По техническому заданию ограждения будут стальными, ограничивающего типа, с декоративными наконечниками.

После окончания установки их планируется покрыть антикоррозийной грунт-эмалью черного цвета. В какой части города появятся ограждения, в документации пока не указано.

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ИСТОЧНИК KP.RU