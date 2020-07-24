В Ростове вспыхнула водонапорная башня

24 Июль 2020 2020-07-24T21:36:00+03:00

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В донской столице случился пожар на водонапорной башне.

Инцидент произошел утром 24 июля на улице Таганрогской, 112 в Октябрьском районе. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать воспламенение бочек с маслом. Огонь охватывал метр за метром, пока не добрался почти до самой крыши. Очевидцы вызвали к месту происшествия пожарных.

В считанные минуты прибыл дежурный расчет поисково-спасательной службы, а также силы ГУ МЧС. Спасатели в течение четырех часов пытались потушить полыхающий огонь.

- Благодаря действиям пожарных чрезвычайное происшествие удалось ликвидировать, - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону.

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Огонь распространился на один гектар.

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ИСТОЧНИК KP.RU