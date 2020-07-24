Три миллиона рублей похитили батайские бизнесмены и попали в руки правоохранителей

24 Июль 2020 2020-07-24T22:31:29+03:00

Два бизнесмена попали в руки полиции за крупное мошенничество Фото: Тимур ХАНОВ

Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

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В Ростовской области задержали двух бизнесменов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Батайские правохранители установили, что директор предприятия по благоустройству, сговорился с исполнительным директором одной из торговых компаний региона. Они заключили контракт на поставку противогололедных материалов. По договору, торговая компания должна была поставить около 1800 тонн песка и более 260 тонн техсоли для посыпки автомобильных дорог.

А после выполнения работ директор предприятия и исполнительный директор торговой компаний предоставили поддельные данные о количестве затраченных материалов. В результате злоумышленники похитили более трех миллионов рублей.

- Следователями СУ СК России по Ростовской области в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Директор предприятия, специализирующегося на организации благоустройства города, задержан по статье 91 УПК РФ. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Второму фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU