В донской столице эвакуировали ТЦ "Золотой Вввилон"
В Ростове прошла очередная эвакуация.
Минувшим вечером в ТЦ «Золотой Вавилон» в Западном микрорайоне сработала пожарная сигнализация. Ростовчане неспешно ходили по заведению и совершали свои покупки. Но тут прозвучал сигнал о произошедшем возгорании. Всех посетителей незамедлительно вывели на улицу около семи часов вечера.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в торговом центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
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ИСТОЧНИК KP.RU