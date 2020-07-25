В донской столице эвакуировали ТЦ "Золотой Вввилон"

25 Июль 2020 2020-07-25T09:36:43+03:00

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В Ростове прошла очередная эвакуация.

Минувшим вечером в ТЦ «Золотой Вавилон» в Западном микрорайоне сработала пожарная сигнализация. Ростовчане неспешно ходили по заведению и совершали свои покупки. Но тут прозвучал сигнал о произошедшем возгорании. Всех посетителей незамедлительно вывели на улицу около семи часов вечера.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в торговом центре произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU