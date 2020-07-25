В Ростове обнаружили нарушения при розливе и продаже питьевой воды
В донской столице прокуратура выявила нарушения при продаже и розливе питьевой воды.
Специалисты проверили одно из предприятий на наличие нарушений и выявили их целый ряд. Так один из сотрудников был привлечен к производственному процессу, не имея при этом медицинских документов.
- Также на производстве применялись пищевые добавки, не имеющие соответствующих маркировок. От руководителя компании потребовали устранить нарушения, - сообщили в прокуратуре ростовской области.
В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновника оштрафовали на 50 тысяч рублей. После этого все нарушения были незамедлительно устранены.
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ИСТОЧНИК KP.RU