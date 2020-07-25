2020-07-25T13:58:09+03:00
Общество

В Ростовской области от коронавируса скончались еще два человека

Общее количество жертв опасной инфекции составляет 203 человека
Виктория Никитина
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В Ростовской области от коронавируса скончались еще два человекаВ Ростовской области от коронавируса скончались еще два человекаФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростовской области зафиксированы еще две смерти от коронавируса.

Патолого-анатомического вскрытие обнаружило коронавирус еще у двух человек.

- Ими стали 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и 59-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 203 человека. Кроме того, в настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены еще 42 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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