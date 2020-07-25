2020-07-25T15:09:07+03:00
Происшествия

Начальник таганрогского управления ЖКХ пойдет под суд за халатность

Он причинил ущерб муниципальному бюджету на 58 миллионов рублей
Виктория Никитина
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В Ростовской области осудят чиновника за халатностьВ Ростовской области осудят чиновника за халатностьФото: "КП" Архив
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В донском регионе в суд передали дело в отношении начальника таганрогского управления ЖКХ.

В следственном комитете Ростовской области сообщили, что чиновник обвиняется в халатности по статье 293 УК РФ. Следователи выяснили, что с 24 августа 2015 года по 31 октября 2016 года и с 8 августа 2017 года по 31 декабря 2018 года чиновник очень плохо координировал и контролировал деятельность МУП «Спецавтохозяйство», которое осуществляло деятельность без лицензии.

Его бездействие привело к образованию стихийной свалки и причинило ущерб муниципальному бюджету на сумму более 58 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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