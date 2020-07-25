2020-07-25T15:37:12+03:00
Общество

Наибольшее число новых заболевших в возрасте от 46 до 65 лет

Их процент составляет 38,7
Виктория Никитина
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Наибольшее количество новых заболевших люди среднего возрастаНаибольшее количество новых заболевших люди среднего возрастаФото: "КП" Архив
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В донском регионе процентное соотношение новых заболевших постоянно меняется.

На сегодняшний день наибольшее количество заболевших составляют люди от 46 до 65 лет. А наименьший процент заболеваемости у детей и стариков, средний показатель - у молодежи

- Среди новых заболевших 32,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,7% - от 46 до 65 лет, 19,3% - от 66 до 79 лет, 7,3% - старше 80 лет, 2,4% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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