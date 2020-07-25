2020-07-25T17:58:01+03:00
Происшествия

В донской столице огромная ветка рухнула на иномарку

К счастью, в момент происшествия людей поблизости не оказалось
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове очередное дерево рухнуло на автомобиль. Фото: соцсетиВ Ростове очередное дерево рухнуло на автомобиль. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону ветка трухлявого тополя накрыла припаркованную под ним иномарку.

Инцидент произошел вчера, 24 июля, в микрорайоне Сельмаш на улице Клубной в районе дома № 2. Автомобиль белого цвета был припаркован у подъезда многоэтажки. Владелец его всегда оставлял на этом месте и ничто не предвещало беды.

Но именно вчера почти половина рассохшегося тополя рухнула на машину. Очевидцы произошедшего сфотографировали последствия ЧП и выложили снимки в одном из городских пабликов соцсети. По снимкам из-за ветки не удалось определить ни марку автомобиля, ни оценить причиненный ущерб. К счастью, в момент происшествия людей поблизости не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону во время ветра деревья упали на машины.

Собственникам придется раскошелиться на ремонт.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой ростовчанин устроил себе водные процедуры на набережной
В Ростове осудили мужчину за грабеж с применением насилия
В донской столице огромная ветка рухнула на иномарку
Наибольшее число новых заболевших в возрасте от 46 до 65 лет
Начальник таганрогского управления ЖКХ пойдет под суд за халатность
В Ростовской области от коронавируса скончались еще два человека
В Ростове обнаружили нарушения при розливе и продаже питьевой воды
В донской столице эвакуировали ТЦ "Золотой Вввилон"
Три миллиона рублей похитили батайские бизнесмены и попали в руки правоохранителей
В Ростове состоится выставка ретро-автомобилей
В Ростове вспыхнула водонапорная башня
В Ростове запланировали установить более 700 метров пешеходных ограждений
24 года рабства: пожилого мужчину спасли в Дагестане
Блогершу-мусульманку затравили за поддержку туристов без хиджабов
В столкновении двух иномарок пострадала автоледи
«Не станет дорожки, где побеждал ваш любимчик Хорезм»: Рамзана Кадырова умоляют защитить от разрушения Ростовский ипподром
В Ростове-на-Дону выберут лучшего работника ЖКХ
Власти рассказали, когда начнется строительство легкого метро в Ростове
Высадили из автобуса и выписали штраф: ростовчане сообщили о "масочных" рейдах
«Карпин, жги!»: тренер «Ростова» станцевал на закрытой вечеринке клуба
Снова +34: на выходных ростовчан ожидает жаркая погода
Делают кольцо на улице Оганова: в Ростове ограничат въезд на Суворовский
«Фронтовые дороги 1945 - Безопасные дороги 2020»: На Дону реализуется патриотически-профилактический проект