В донской столице огромная ветка рухнула на иномарку

25 Июль 2020 2020-07-25T17:58:01+03:00

К счастью, в момент происшествия людей поблизости не оказалось

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В Ростове-на-Дону ветка трухлявого тополя накрыла припаркованную под ним иномарку.

Инцидент произошел вчера, 24 июля, в микрорайоне Сельмаш на улице Клубной в районе дома № 2. Автомобиль белого цвета был припаркован у подъезда многоэтажки. Владелец его всегда оставлял на этом месте и ничто не предвещало беды.

Но именно вчера почти половина рассохшегося тополя рухнула на машину. Очевидцы произошедшего сфотографировали последствия ЧП и выложили снимки в одном из городских пабликов соцсети. По снимкам из-за ветки не удалось определить ни марку автомобиля, ни оценить причиненный ущерб. К счастью, в момент происшествия людей поблизости не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU