В Ростове осудили мужчину за грабеж с применением насилия

25 Июль 2020 2020-07-25T18:39:59+03:00

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В Ростове вынесли приговор уличному грабителю.

Решение по делу огласили в Советском районном суде города. Тяну Д. было предъявлено обвинение по статье «Грабеж с применением насилия неопасного для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого насилия».

В ходе следствия было установлено, что инцидент произошел 13 сентября минувшего года около пяти часов утра. Злоумышленник подошел к незнакомке и рывком вырвал у нее сумку, в которой были 8 300 рублей и мобильный телефон стоимостью шесть тысяч рублей. Всем похищенным Тян воспользовался по собственному усмотрению.

Во время заседания парень полностью признал свою вину, что учитывается при рассмотрении дела, как и молодой возраст обвиняемого.

- Суд назначил наказание Тяну Д. в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе суда. - Сумка и телефон были возвращены владелице.

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Все похищенное скоро вернется владелице.

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ИСТОЧНИК KP.RU