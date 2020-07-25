Молодой ростовчанин устроил себе водные процедуры на набережной

25 Июль 2020 2020-07-25T19:43:21+03:00

Ростовчанин устроил себе купание в фонтане в центре города. Фото: соцсети

Парня совершенно не смущали оборачивающиеся на него прохожие

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На ростовской набережной заметили молодого человека, который, по всей видимости, заранее решил отпраздновать день ВДВ.

Парень разделся до трусов, а затем залез в переливающийся всеми цветами радуги фонтан рядом с памятником ростовчанке. Молодой человек разлегся в нем, как в джакузи, оперевшись на бортики локтями. Стоит отметить, что ростовчанина совершенно не смущали проходящие мимо и глазеющие на него горожане.

Один из прохожих снял происходящее на видео, а затем выложил запись в одном из городских пабликов соцсети. пользователи не смогли удержаться от язвительных комментариев в адрес героя.

"Клоун", "Просто у него отключили воду", - поделились своим мнением ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU