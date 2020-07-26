2020-07-26T10:58:43+03:00
Общество

Донской губернатор навестил в больнице экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова

Врачи оценивают его состояние, как тяжелое
Виктория Никитина
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Василий Голубев навестил в больнице бывшего директора "Ростсельмаша". Фото: аккаунт Инстаграм Василия ГолубеваВасилий Голубев навестил в больнице бывшего директора "Ростсельмаша". Фото: аккаунт Инстаграм Василия Голубева
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал в больнице бывшего генерального директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова.

Напомним, на днях он и его сестра стали жертвами грабителей. Женщина скончалась на месте происшествия, а Песков был доставлен в больницу. За несколько дней медикам удалось стабилизировать его состояние, но оно по-прежнему оценивается как тяжелое.

- Сегодня доктора разрешили навестить в больнице Юрия Александровича Пескова. Вопреки обстоятельствам, настроение у него бодрое, держится он молодцом. Мы тепло пообщались. Состояние Юрия Александровича, по оценкам врачей, стабилизировано, но все еще остается тяжелым, - написал Голубев.

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Юрий Песков доставлен в больницу, его сестра скончалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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