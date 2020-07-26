2020-07-26T11:34:40+03:00
Общество

В донской столице приземлился вывозной борт из Еревана

На родину вернулись 106 россиян
Виктория Никитина
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В "Платове" приземлился очередной вывозной бортВ "Платове" приземлился очередной вывозной бортФото: "КП" Архив
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В ростовском аэропорту "Платов" приземлился очередной вывозной рейс. В этот раз самолет прибыл из Еревана. На его борту находились 106 россиян.

В салоне были пассажиры, проживающие в Ростовской области, Республике Адыгея; Воронежской области, Волгоградской области, Республике Калмыкия, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Астраханской области, Республике Крым, Севастополе. Самолет сел в авиагавани в 10:42 утра.

- По получении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину. Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также Оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 26 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 106 россиян, - говорится в сообщении посольства России в Армении в Facebook.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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