В Ростовской области от коронавируса смогли излечиться почти 10 тысяч человек
Число излечившихся от коронавируса дончан приближается к десяти тысячам человек.
На данный момент в Ростовской области опасную болезнь смогли победить 9 738 заболевших. Только за последние сутки с вирусом справились 15 человек. Стоит отметить, что количество выздоровевших постоянно меняется, оно варьируется в промежутке от 10 до 400 человек в день.
Стоит также отметить, что растет и количество заболевших. Их количество уже превышает 12,2 тысячи человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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