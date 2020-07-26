2020-07-26T12:53:06+03:00
Общество

В Ростовской области от коронавируса смогли излечиться почти 10 тысяч человек

За минувшие сутки болезнь смогли победить 15 дончан
Виктория Никитина
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В донском регионе излечиться от коронавируса смогли 9 738 заболевшихВ донском регионе излечиться от коронавируса смогли 9 738 заболевшихФото: "КП" Архив
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Число излечившихся от коронавируса дончан приближается к десяти тысячам человек.

На данный момент в Ростовской области опасную болезнь смогли победить 9 738 заболевших. Только за последние сутки с вирусом справились 15 человек. Стоит отметить, что количество выздоровевших постоянно меняется, оно варьируется в промежутке от 10 до 400 человек в день.

Стоит также отметить, что растет и количество заболевших. Их количество уже превышает 12,2 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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