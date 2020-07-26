В Ростовской области сохраняется вероятность нового введения ограничений
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в очередной раз отметил, что в регионе вновь будут введены ограничительные меры, если будет сохраняться негативная тенденция по заболеваемости коронавирусом.
Как стало известно по итогам проверок, местные жители пренебрегают масочным режимом. И, возможно, именно в связи с этим суточный показатель заболеваемости в последние две недели продолжает увеличиваться.
Ковалев также сообщил, что в регионе сейчас созданы рабочие группы, которые продолжают следить за соблюдением масочного режима. Теперь право составлять протоколы о нарушении масочного режима есть у работников регионального минтранса, управления ветеринарии, министерства промышленности и управления госнадзора за техническим состоянием самоходных машин.
Он подчеркнул, что вероятность возврата к ограничениям все еще остается.
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