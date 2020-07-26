В Ростовской области сохраняется вероятность нового введения ограничений

26 Июль 2020 2020-07-26T13:40:38+03:00

В Ростовской области снова могут начать действовать ограничительные меры. Фото: правительство РО

Изменить размер текста: A A

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев в очередной раз отметил, что в регионе вновь будут введены ограничительные меры, если будет сохраняться негативная тенденция по заболеваемости коронавирусом.

Как стало известно по итогам проверок, местные жители пренебрегают масочным режимом. И, возможно, именно в связи с этим суточный показатель заболеваемости в последние две недели продолжает увеличиваться.

Ковалев также сообщил, что в регионе сейчас созданы рабочие группы, которые продолжают следить за соблюдением масочного режима. Теперь право составлять протоколы о нарушении масочного режима есть у работников регионального минтранса, управления ветеринарии, министерства промышленности и управления госнадзора за техническим состоянием самоходных машин.

Он подчеркнул, что вероятность возврата к ограничениям все еще остается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 июля 2020 года: количество заболевших увеличилось на 126 человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 26 июля.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU