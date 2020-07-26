2020-07-26T14:10:41+03:00
Общество

Коронавирус протекает тяжело у 46 дончан

Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких
Виктория Никитина
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В Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 46 человек, зараженных коронавирусомВ Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 46 человек, зараженных коронавирусомФото: "КП" Архив
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В донских госпиталях на данный момент находятся 46 человек, зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекает крайне тяжело.

Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи не смогли спасти жизни уже 203 тяжелых пациентов. Все они имели сопутствующие заболевания или поздно обращались за медицинской помощью.

Общее количество зараженных опасным вирусом на данный момент составляет 12 270 человек.

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За минувшие сутки болезнь смогли победить 15 дончан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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