Коронавирус протекает тяжело у 46 дончан

26 Июль 2020 2020-07-26T14:10:41+03:00

В Ростовской области в тяжелом состоянии находятся 46 человек, зараженных коронавирусом Фото: "КП" Архив

Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

Изменить размер текста: A A

В донских госпиталях на данный момент находятся 46 человек, зараженных коронавирусом, у которых болезнь протекает крайне тяжело.

Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи не смогли спасти жизни уже 203 тяжелых пациентов. Все они имели сопутствующие заболевания или поздно обращались за медицинской помощью.

Общее количество зараженных опасным вирусом на данный момент составляет 12 270 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области от коронавируса смогли излечиться почти 10 тысяч человек.

За минувшие сутки болезнь смогли победить 15 дончан.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU