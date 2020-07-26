В "Лиманчике" ростовские туристы сожгли чучело коронавируса

26 Июль 2020 2020-07-26T17:14:25+03:00

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На пляже базы "Лиманчик" туристы из донской столицы соорудили чучело коронавируса и сожгли.

Ростовчане возвели из подручных средств куклу в человеческий рост, надели корону с надписью COVID-19 и перчатки. Сожжение проводили несколько десятков человек, среди них даже были дети. Кто-то из очевидцев снял происходящее на видео, а потом выложил видеозапись в одном из городских пабликов соцсети.

На видео заметно, что чучело загорелось не сразу. Но потом кто-то придумал подлить какую-то жидкость для воспламенения и импровизированный коронавирус вспыхнул ярким огнем.

В процессе ритуала за кадром были слышны риторические вопросы: «Как тебе такое, Илон Маск?» и возгласы: «Нет второй волне». Во время сожжения, кроме чучела, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU