Ветка еше одного сухого дерева перегородила проезд автомобилям

26 Июль 2020 2020-07-26T18:05:07+03:00

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В донской столице рухнула еще одна сухая ветка.

Инцидент произошел сегодня, 26 июля ранним утром на пересечении переулка Братского и улицы Тургеневской. Именно в этом месте, рядом с ростовским хлебозаводом около дороги рос огромный вяз. Но за много лет он рассохся и было только вопросом времени, когда же одна из его раскидистых ветвей рухнет на дорогу. Это и случилось - упавшая часть дерева перегородила дорогу именно в том месте, где чаще всего паркуют автомобили.

Радует лишь то, что в результате падения ветки никто не пострадал и все стоящие неподалеку автомобили остались целы. Тем не менее прямо на участке теперь лежит ветка, вес которой составляет не одну тонну, а толщина в основании - около 30 сантиметров.

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К счастью, в момент происшествия людей поблизости не оказалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU