Ростовчанин переплыл Дон и 20 минут пытался скрыться от спасателей
Один из жителей донской столицы переплыл Дон, а потом долгое время пытался скрыться от спасателей.
Очевидцы сообщают, что мужчина был в нетрезвом состоянии и тем не менее он смог дважды переплыть Дон. Это заметили местные спасатели и предприняли попытку поднять его на катер. Происходящее было снято на видео, а позже запись появилась в одном из городских пабликов соцсети.
- Ростовчанин еще минут 20 плавал от МЧС, не хотел на сушу. Это очень опасное представление, - написал автор поста.
Пользователи не смогли удержаться от комментариев. Некоторые написали, что и сами переплывали Дон, но повторить этот "подвиг" еще раз они бы не решились. Другие сказали, что в реке очень сильное течение, поэтому такие заплывы могут быть опасны.
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Пораженные очевидцы сняли заплыв на видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU