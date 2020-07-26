Ростовчанин переплыл Дон и 20 минут пытался скрыться от спасателей

26 Июль 2020 2020-07-26T18:59:19+03:00

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Один из жителей донской столицы переплыл Дон, а потом долгое время пытался скрыться от спасателей.

Очевидцы сообщают, что мужчина был в нетрезвом состоянии и тем не менее он смог дважды переплыть Дон. Это заметили местные спасатели и предприняли попытку поднять его на катер. Происходящее было снято на видео, а позже запись появилась в одном из городских пабликов соцсети.

- Ростовчанин еще минут 20 плавал от МЧС, не хотел на сушу. Это очень опасное представление, - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев. Некоторые написали, что и сами переплывали Дон, но повторить этот "подвиг" еще раз они бы не решились. Другие сказали, что в реке очень сильное течение, поэтому такие заплывы могут быть опасны.

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Пораженные очевидцы сняли заплыв на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU