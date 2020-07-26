2020-07-26T19:56:50+03:00
Общество

Пострадавший от пожара на Театральном старинный дом снесут в Ростове

Здание было построено еще в 1917 году
Виктория Никитина
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В Ростове снесут старинный домВ Ростове снесут старинный домФото: "КП" Архив
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Власти донской столицы приняли решение о сносе нескольких аварийных домов, которые пострадали во время масштабного пожара на Театральном спуске. Соответствующий документ уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиенко.

Один из домов, попавших в список под снос, был построен еще в 1917 году на улице Красных Зорь. Служащие администрации распорядились изъять здание для муниципальных нужд, так как оно было признано аварийным. Теперь этот дом подлежит сносу.

В связи с этим в собственность города перейдут земельный участок 447 квадратных метров и шесть квартир. Жильцам администрация пообещала возместить стоимость жилплощади, цену квартир определят независимые специалисты. В случае отказала жильцов, вопрос будет решаться в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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