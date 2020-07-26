2020-07-26T20:31:13+03:00
Общество

Очередной коммунальный фонтан забил в Ростове

Порыв никто не приезжает ремонтировать уже в течение нескольких часов
Виктория Никитина
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В Ростове забил очередной коммунальный источник. Фото: соцсетиВ Ростове забил очередной коммунальный источник. Фото: соцсети
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В Ростове-на-Дону случилась очередная коммунальная авария.

Порыв произошел сегодня, 26 июля, днем на пересечении улиц Закруткина и 7-й Линии. По словам очевидцев, прямо посреди дороги из-за аварии образовался фонтан из холодной воды. Прорвало трубу и из-под земли забил небольшой источник.

Стоит отметить, что вода бьет относительно чистая и от нее не исходит характерного для канализационной воды запаха. Горожане даже предположили, что это питьевая вода.

Между тем нескончаемый родник бьет на дороге на протяжении нескольких часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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