Очередной коммунальный фонтан забил в Ростове
В Ростове-на-Дону случилась очередная коммунальная авария.
Порыв произошел сегодня, 26 июля, днем на пересечении улиц Закруткина и 7-й Линии. По словам очевидцев, прямо посреди дороги из-за аварии образовался фонтан из холодной воды. Прорвало трубу и из-под земли забил небольшой источник.
Стоит отметить, что вода бьет относительно чистая и от нее не исходит характерного для канализационной воды запаха. Горожане даже предположили, что это питьевая вода.
Между тем нескончаемый родник бьет на дороге на протяжении нескольких часов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коммунальная авария в Новочеркасске: без воды остались жители трех микрорайонов.
ЧП произошло в ночь на 5 декабря.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU