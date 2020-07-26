2020-07-26T21:41:38+03:00
Общество

Ростовчанка попросила добавить маршрут на улице Каскадной

Девушка посетовала на то, что приходится слишком долго ждать транспорт
Виктория Никитина
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Ростовчанка просит добавить новый маршрут на улицу КаскаднуюРостовчанка просит добавить новый маршрут на улицу КаскаднуюФото: "КП" Архив
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В Ростове местная жительница обратилась к властям с просьбой добавить дополнительный маршрут на улице Каскадной.

Свою инициативу Наталья Турукина опубликовала на городском сервисе. Местные жители упомянутой улицы сильно страдают от нехватки общественного транспорта. Горожане жалуются на то, что общественный транспорт № 92, проезжающий через это место, постоянно заполнен до отказа пассажирами. Многим приходится простаивать на остановке по 40 минут в ожидании необходимого автобуса.

- Прошу добавить дополнительный маршрут: улица Каскадная – рынок «Темерник» – проспект Сельмаш, - написала Наталья. – Слишком долго приходится ждать подходящий транспорт спешащим людям, а дети постоянно опаздывают в школу.

На данный момент петицию поддержали только 12 человек из необходимых 500.

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Инициатива постепенно набирает голоса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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