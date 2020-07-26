2020-07-26T22:28:07+03:00
Общество

"Некуда деньги девать": день рождения Полины Дибровой раскритиковали подписчики

Необоснованные траты вызвали негодование аудитории
Виктория Никитина
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День рождения Полины Дибровой раскритиковали ее подписчики. Фото: аккаунт Полины Дибровой в ИнстаграмДень рождения Полины Дибровой раскритиковали ее подписчики. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм
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Многозатратный день рождения ростовчанки Полины Дибровой вызвал негодование ее подписчиков.

Девушка решила провести свой праздник в Ростовской области, куда прилетела на частном самолете. Она вместе со своими друзьями проехалась по нескольким городам, затем прокатилась на яхте и полакомилась деликатесами.

- Мы посетили все места, которые связаны с писателем Антоном Чеховым. Далее нас ждало турне на яхтах, после чего нам приготовили блюда из глубоководных осьминогов и крабов, - написала модель.

«Когда некуда деньги девать», «Как насыщенно у вас проходят дни», - заявили подписчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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