"Некуда деньги девать": день рождения Полины Дибровой раскритиковали подписчики
Многозатратный день рождения ростовчанки Полины Дибровой вызвал негодование ее подписчиков.
Девушка решила провести свой праздник в Ростовской области, куда прилетела на частном самолете. Она вместе со своими друзьями проехалась по нескольким городам, затем прокатилась на яхте и полакомилась деликатесами.
- Мы посетили все места, которые связаны с писателем Антоном Чеховым. Далее нас ждало турне на яхтах, после чего нам приготовили блюда из глубоководных осьминогов и крабов, - написала модель.
«Когда некуда деньги девать», «Как насыщенно у вас проходят дни», - заявили подписчики.
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ИСТОЧНИК KP.RU