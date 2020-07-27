В донской столице отремонтируют 12 ненадежных участков теплотрасс
В Ростове-на-Дону запланировали отремонтировать ненадежные участки теплотрасс.
Всего таковых насчитывается 12 штук. Ремонт планируется закончить до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- Всего в этом году по инвестиционной программе ООО „Ростовские тепловые сети“ запланировали перекладку 12 ненадежных участков теплотрасс протяженностью 2,65 тр. км, - говорится в сообщении.
Общая стоимость ремонта всех участков составит 210,2 миллиона рублей. Сейчас уже ведутся работы на двух объектах на улицах Лермонтовской и Мясникова.
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ИСТОЧНИК KP.RU