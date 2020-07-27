2020-07-27T21:56:40+03:00
Происшествия

Вандалы на Зеленом острове устроили погром

Неизвестные перевернули урны, столы и стулья
Виктория Никитина
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В Ростове неизвестные разгромили пляж на Зеленом острове. Фото: соцсетиВ Ростове неизвестные разгромили пляж на Зеленом острове. Фото: соцсети
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В донской столице на Зеленом острове неизвестные вандалы устроили настоящий погром.

Инцидент произошел в ночь на 25 июля. О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети, приложив фото. На снимках видно, что неизвестные перевернули урны, стулья и столы. Также перевернутыми оказались и туалеты и были сломаны различные конструкции.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев и написали, что вандалов необходимо найти и наказать. Некоторые предположили, что погром устроили подростки. Еще часть комментаторов заявила, что нужно нанять охранников для этой территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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