Вандалы на Зеленом острове устроили погром

27 Июль 2020 2020-07-27T21:56:40+03:00

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В донской столице на Зеленом острове неизвестные вандалы устроили настоящий погром.

Инцидент произошел в ночь на 25 июля. О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети, приложив фото. На снимках видно, что неизвестные перевернули урны, стулья и столы. Также перевернутыми оказались и туалеты и были сломаны различные конструкции.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев и написали, что вандалов необходимо найти и наказать. Некоторые предположили, что погром устроили подростки. Еще часть комментаторов заявила, что нужно нанять охранников для этой территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU