Сухая растительность вспыхнула вдоль реки Мертвый Донец

В Ростове загорелась сухая растительность
Фото: "КП" Архив
В Ростове-на-Дону по неизвестной причине вспыхнула сухая растительность.
Инцидент произошел вчера, 27 июля, вечером на берегу реки Мертвый Донец в Советском районе города. Возгоранию был присвоен ранг № 1-БИС. На место ЧП незамедлительно прибыли специалисты двух отделений: пожарный расчет и дежурная смена ПСГ.
- Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону. - Тушили пламя в течение часа.
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