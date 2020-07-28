Отказ надеть маску дончанин выразил кулаками

28 Июль 2020 2020-07-28T10:01:59+03:00

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В Ростовской области посетитель супермаркета без маски бросился с кулаками на полицейского.

Инцидент произошел вчера, 27 июля. Местный житель вошел в магазин без средства индивидуальной защиты. Он тут же был остановлен правоохранителем, который попросил предоставить документы. Но вместо того, чтобы показать удостоверение личности, дончанин бросился с кулаками на полицейского.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, как мужчина пытается выпутаться из хватки уже лежащего на асфальте капитана полиции и начинает наносить ему удары кулаками. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что хулигану грозит до 10 лет лишения свободы, пишет РЕН ТВ.

А следственный комитет в настоящее время решает вопрос о возбуждении дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», об этом рассказывает телеканал «360».

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ИСТОЧНИК KP.RU