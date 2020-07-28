В Ростове потратят больше 220 миллионов на обустройство пешеходных площадок

28 Июль 2020 2020-07-28T16:26:52+03:00

На площадках появится плитка, скамейки и все необходимое для отдыха и прогулок. Фото: администрация Ростова

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Власти Ростова-на-Дону сообщили, что уже в этом году в городе появится восемь новых пешеходных зон. На это планируется потратить 221 миллион рублей, которые возьмут из средств городского бюджета. Об этом сообщили на сайте ростовской мэрии.

Как выяснилось, создание пешеходных площадок предусматривалось еще в прошлом году. Алексей Логвиненко посетил два объекта, находящихся на стадии строительства. Первый - это сквер между улицами Большой Садовой и Социалистической, второй - новая "пешеходка" вдоль переулка Медного, что в Железнодорожном районе.

Прямо сейчас строители трудятся над созданием еще двух объектов: на бульваре Новоселов и 40-летия Победы 70/3. Работы там закончат к 1 сентября. Кроме того, не забыли и про другие районы города. Новые площадки появятся в парке 8 Марта, на Измайловском бульваре, на Зеленом острове, а также вдоль улиц Металлургической и Селиванова.

Алексей Логвиненко отметил, что при создании объектов учитываются пожелания местных жителей, ведь именно они будут ими пользоваться.

- К примеру, перед тем, как приступить к разработке проекта, был проведен мониторинг сложившейся на месте ситуации. Плитка теперь уложена по дорожкам, протоптанным горожанами. Всем должно быть комфортно в городе, и здесь ростовчане нам помогают, - написал в своих социальных сетях глава городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU