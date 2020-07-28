В Ростове-на-Дону отменили новое снятие ограничений
На прошлой неделе должно было вступить в силу постановление об очередной отмене ограничительных мер, но губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от этой идеи.
Причиной отказа послужила неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе. Об этом на встрече с бизнес-сообществом Новочеркасска сообщил сам губернатор. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции составляет 1,07.
Губернатор напомнил, что в регионе с начала мая постепенно снимались ограничения.
- На сегодняшний день практически все сняты ограничения, которые касаются так называемого второго этапа. Всего их три. На прошедшей неделе я такое решение не принял. Оно было заготовлено, находится у меня на столе, но с учетом некой динамики роста… - отметил губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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