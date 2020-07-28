2020-07-28T19:30:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону отменили новое снятие ограничений

Причиной для этого послужил рост заболеваемости
Виктория Никитина
Поделиться:
Василий Голубев решил не переходить к следующему этапу снятия ограниченийВасилий Голубев решил не переходить к следующему этапу снятия ограниченийФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

На прошлой неделе должно было вступить в силу постановление об очередной отмене ограничительных мер, но губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от этой идеи.

Причиной отказа послужила неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе. Об этом на встрече с бизнес-сообществом Новочеркасска сообщил сам губернатор. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции составляет 1,07.

Губернатор напомнил, что в регионе с начала мая постепенно снимались ограничения.

- На сегодняшний день практически все сняты ограничения, которые касаются так называемого второго этапа. Всего их три. На прошедшей неделе я такое решение не принял. Оно было заготовлено, находится у меня на столе, но с учетом некой динамики роста… - отметил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев обнародовал детальный план снятия ограничений из-за коронавируса.

Пока прирост заболевших COVID-19 в регионе за сутки составляет 7%.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове автомобилист нашел обходной путь по лестнице
В Ростове-на-Дону отменили новое снятие ограничений
В донскую столицу прибыли троллейбусы из Москвы
Из Крыма в Ростов: в августе новые поезда свяжут полуостров и донскую столицу
В Ростове потратят больше 220 миллионов на обустройство пешеходных площадок
Международные рейсы из ростовского аэропорта Платов возобновятся в начале августа
Как будут ходить автобусы на Военвед опередят ростовчане
Ростовские рестораны штрафуют за полноценную работу
Больница в Волгодонске закупит медоборудование для лечения больных COVID-19
В Ростовской области сразу три управляющие компании могут лишиться лицензий
Отключение света в Ростове-на-Дону 28 июля 2020: где и когда
Под Ростовом-на-Дону уничтожили полтонны лимонов
Отказ надеть маску дончанин выразил кулаками
Сухая растительность вспыхнула вдоль реки Мертвый Донец
Вандалы на Зеленом острове устроили погром
В донской столице отремонтируют 12 ненадежных участков теплотрасс
Фигуристка Александра Бойкова раскритиковала отдых в Крыму
В донской столице разыскивают укравшего пять миллионов кибермошенника
"Спасибо! Очень приятно!": "Комсомолка" наградила победителя викторины "Квас Молодильный"
У жителя Новочеркасска изъяли арсенал оружия и боеприпасов
День льготной стерилизации кошек и собак в Ростове-на-Дону: сэкономить на операции можно 30 июля
«Ростелеком» усилил защиту биометрических данных клиентов «Центр-инвеста»
Подарки за ответы: завтра состоится радио - квест "Утоли Жажду"
В Ростове устранили обвал на Змиевской балке
"Очень рано, внезапно, несправедливо": в Ростове умер профессор ЮФУ
Штормовое предупреждение: в Ростовской области прогнозируют ливни и шквалистый ветер