В Ростове-на-Дону отменили новое снятие ограничений

28 Июль 2020 2020-07-28T19:30:03+03:00

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На прошлой неделе должно было вступить в силу постановление об очередной отмене ограничительных мер, но губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от этой идеи.

Причиной отказа послужила неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе. Об этом на встрече с бизнес-сообществом Новочеркасска сообщил сам губернатор. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции составляет 1,07.

Губернатор напомнил, что в регионе с начала мая постепенно снимались ограничения.

- На сегодняшний день практически все сняты ограничения, которые касаются так называемого второго этапа. Всего их три. На прошедшей неделе я такое решение не принял. Оно было заготовлено, находится у меня на столе, но с учетом некой динамики роста… - отметил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU