В Ростове автомобилист нашел обходной путь по лестнице
В донской столице местные жители запечатлели автомобиль, спускающийся по лестнице.
Смелый водитель решил сократить путь на улице Пацаева в районе дома № 16/1. Его сфотографировали вчерашним вечером местные жители, снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.
- Пацаева, 16/1. Зачем объезжать дом, когда можно срезать по лестнице? - написал автор поста.
Пользователи не смогли удержаться от комментариев.
«Когда едешь по навигатору в незнакомом городе», «Да на спор, скорее всего, делал», — написали горожане.
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А когда его обвинили в нарушении ПДД, он заявил, что был вынужден сделать это, поскольку его машину заблокировали на парковке.
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ИСТОЧНИК KP.RU