В Ростове автомобилист нашел обходной путь по лестнице

28 Июль 2020 2020-07-28T20:06:27+03:00

В Ростове автомобилист решил срезать путь по лестнице. Фото: соцсети

"Когда едешь по навигатору в незнакомом городе"

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В донской столице местные жители запечатлели автомобиль, спускающийся по лестнице.

Смелый водитель решил сократить путь на улице Пацаева в районе дома № 16/1. Его сфотографировали вчерашним вечером местные жители, снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.

- Пацаева, 16/1. Зачем объезжать дом, когда можно срезать по лестнице? - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев.

«Когда едешь по навигатору в незнакомом городе», «Да на спор, скорее всего, делал», — написали горожане.

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А когда его обвинили в нарушении ПДД, он заявил, что был вынужден сделать это, поскольку его машину заблокировали на парковке.

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ИСТОЧНИК KP.RU