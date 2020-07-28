2020-07-28T20:06:27+03:00
Общество

В Ростове автомобилист нашел обходной путь по лестнице

"Когда едешь по навигатору в незнакомом городе"
Виктория Никитина
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В Ростове автомобилист решил срезать путь по лестнице. Фото: соцсетиВ Ростове автомобилист решил срезать путь по лестнице. Фото: соцсети
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В донской столице местные жители запечатлели автомобиль, спускающийся по лестнице.

Смелый водитель решил сократить путь на улице Пацаева в районе дома № 16/1. Его сфотографировали вчерашним вечером местные жители, снимки были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.

- Пацаева, 16/1. Зачем объезжать дом, когда можно срезать по лестнице? - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев.

«Когда едешь по навигатору в незнакомом городе», «Да на спор, скорее всего, делал», — написали горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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