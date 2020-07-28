2020-07-28T20:57:35+03:00
Общество

Из Ростова вновь можно уехать в Сочи автобусом

Путь до популярного курорта составит 10 часов
Виктория Никитина
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Ростовчане смогут ехать в Сочи на автобусе. Фото: Вести СочиРостовчане смогут ехать в Сочи на автобусе. Фото: Вести Сочи
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Из Ростова-на-Дону снова можно уехать на автобусе в Сочи.

Долгое время из-за пандемии коронавируса из донской столицы на популярный курорт не ходили автобусные маршруты. Первый отъедет с ростовского автовокзала 29 июля.

На автобусном маршруте №6806 пассажиры из Ростова смогут выехать в 20:30. Время в пути до популярного курорта составит 10 часов. Прибытие назначено на 6:40.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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