Из Ростова вновь можно уехать в Сочи автобусом
Из Ростова-на-Дону снова можно уехать на автобусе в Сочи.
Долгое время из-за пандемии коронавируса из донской столицы на популярный курорт не ходили автобусные маршруты. Первый отъедет с ростовского автовокзала 29 июля.
На автобусном маршруте №6806 пассажиры из Ростова смогут выехать в 20:30. Время в пути до популярного курорта составит 10 часов. Прибытие назначено на 6:40.
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ИСТОЧНИК KP.RU