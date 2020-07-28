Новый фонтан в парке "Левобережный" оградили от ярых любителей искупаться

28 Июль 2020 2020-07-28T21:27:39+03:00

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В донской столице новый фонтан в парке "Левобережный" защитили от купальщиков.

Вокруг сооружения поставили забор. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети. Горожане посчитали, что такая мера была вынужденной, что защитить фонтан от любителей в них искупаться. Но по их словам, теперь удобнее делать снимки, так как никто не мешает.

- В парке поставили точку в споре можно ли купаться в новом фонтане. Для убедительности поставили забор, больше никаких купаний в струях, - написал автор поста.

Стоит отметить, что далеко не всем горожанам понравилась такая инициатива.

«Конечно, забор портит вид фонтана. Ну, а как реально быть тогда. Меня тоже бесит, когда дети лезут в фонтан и вместе с ними родители. Как с деревни понаехали», - написал один из комментаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU