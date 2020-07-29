2020-07-29T09:11:13+03:00
Общество

В Ростове в полной мере заработали спортивные школы

Они начали набор новых спортсменов
Виктория Никитина
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В донской столице в полной мере заработали спортивные школы. Фото: администрация РостоваВ донской столице в полной мере заработали спортивные школы. Фото: администрация Ростова
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В донской столице в полном объеме начали свою работу спортивные школы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В спортивной школе № 11 полностью возобновился тренировочный процесс по всем видам спорта, - говорится в сообщении.

В спортшколе вновь начались тренировки для воспитанников, уже посещавших занятия, кроме того, открыт набор новых спортсменов. Открыт прием в секции киокусинкай, кудо, тхэквондо, дзюдо, акробатический рок-н-ролл и чир-спорт.

Напомним, спортивные секции не работали из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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