2020-05-28T17:41:49+03:00
Экономика

Автосервисы и салоны красоты в Ростовской области восстановят работу после подписания декларации

Власти региона обещают строго наказывать нарушителей
Юрий ПОЗДНЯК
Поделиться:
Автомастерские и другие предприятия бытового обслуживания должны будут подписать специальный документ, подготовленный Роспотребнадзором и правительством Ростовской области.Автомастерские и другие предприятия бытового обслуживания должны будут подписать специальный документ, подготовленный Роспотребнадзором и правительством Ростовской области.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Бизнес в Ростовской области начинает постепенно возвращаться к предпринимательской жизни после затянувшегося двухмесячного перерыва, связанного с ограничительными мерами, действовавшими из-за коронавируса.

Ранее свою работу возобновили предприятия розничной торговли, имеющие вход с улицы. Их торговая площадь не должна превышать 400 квадратных метров, а в ассортименте товаров должны присутствовать товары первой необходимости. Если эти принципиальные условия исполнены, то «зеленый свет» им гарантирован.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, только 25 мая открылось порядка 5100 объектов торговли непродовольственными товарами, что составляет 12,3 % от общего количества действующих на территории региона объектов розничной торговли. При этом за 25 и 26 мая было подписано более 4000 деклараций.

Чтобы предприятие бытового обслуживания вернулось к активной фазе работы, его представителям необходимо прочесть, а затем и подписать специальные санитарные декларации. Такие документы были созданы региональным департаментом потребительского рынка по поручению донского губернатора Василия Голубева.

По данным муниципальных образований, всего на территории Ростовской области зарегистрированы более 2900 салонов красоты и парикмахерских, а вместе с ними - 900 ателье и 2400 автосервисов. Для них донским управлением Роспотребнадзора и региональным правительством разработаны декларации и чек-листы мониторинга. Давайте разберемся, что же это означает на практике для владельцев бизнеса.

Для начала предприятия бытового обслуживания должны оценить возможность исполнения мероприятий, направленных на обеспечение эпидемиологического благополучия населения, а после подписать и направить санитарные декларации и чек-листы в органы местного самоуправления по месту осуществления деятельности.

В случае получения разрешения на снятие ограничений торговые организации должны оказывать услуги в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а при выявлении нарушений, противоречащих предписаниям деклараций, приостановить деятельность и в кратчайшие сроки устранить недостатки.

Как подчеркнул Василий Голубев, работать без декларации будет запрещено. Однако, когда документ подписан, бизнесу придется соблюдать все правила от и до.

- Предприятие, подписывая декларацию, показывает, что оно готово и согласно исполнять требования. Если же оно подпишет, а потом будет нарушать, то последует очень жесткое закрытие, и к вопросу возобновления его работы мы вернемся заметно позже, - пригрозил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меры поддержки бизнес-сообщества из-за коронавируса обсудили на Дону

Донские власти понимают сложность ситуации, в которой оказались местные предприниматели в связи с пандемией опасной инфекции (подробности)

«Шаги должны быть взвешенными и последовательными»: Глава Ростовской области с 25 мая разрешил торговлю непродовольственными товарами

Кроме того, с 1 июня частично заработают детские сады, закрытые из-за пандемии коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стала известна дата начала работы дежурных групп в детских садах Ростовской области
В детских лагерях Ростовской области из-за опасности коронавируса отказались от походов
ХК «Ростов» продлил контракты еще с двумя хоккеистами
В условиях самоизоляции пройти обучение в автошколе можно в режиме онлайн
В Ростове-на-Дону летом планируют запустить новый троллейбусный маршрут
Штормовое предупреждение от МЧС до конца мая: град, грозы и ураган ожидаются на Дону
В Ростовской области почти 400 медиков заболели смертельно опасным коронавирусом
ПСБ установил ставку 6% по ипотеке на весь период действия «Госпрограммы 2020»
Мошенники развели мужчину на 118 тысяч рублей
У ростовчанина на остановке из сумки стащили планшет и смартфон
В Ростове-на-Дону снесли три незаконных павильона
В Ростовской области проведено уже более 110 тысяч тестов на коронавирус
В Ростовской области завершается весенняя посевная
Ростовчане чаще других становятся жертвами клещей
Полицейский из Ростовской области отправился в колонию строгого режима
В больницах Ростовской области 27 больных коронавирусом нахоятся в тяжелом состоянии
В Ростовской области пропал 35-летний мужчина
Ростовская область выйдет в зеленую зону по коронавирусу с 24 июня
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: трое детей из социально-реабилитационного центра заразились covid-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: еще один погибший
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 мая 2020 года: 154 новых заболевших
Василий Голубев стал инициатором законопроекта о социальной поддержке
Ростовчане нашли в пачке с креветками морское чудовище
В Платов прилетит вывозной рейс из Ташкента
В Ростове специалисты оценивают готовность пляжей к купальному сезону