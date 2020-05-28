Автосервисы и салоны красоты в Ростовской области восстановят работу после подписания декларации

Бизнес в Ростовской области начинает постепенно возвращаться к предпринимательской жизни после затянувшегося двухмесячного перерыва, связанного с ограничительными мерами, действовавшими из-за коронавируса.

Ранее свою работу возобновили предприятия розничной торговли, имеющие вход с улицы. Их торговая площадь не должна превышать 400 квадратных метров, а в ассортименте товаров должны присутствовать товары первой необходимости. Если эти принципиальные условия исполнены, то «зеленый свет» им гарантирован.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, только 25 мая открылось порядка 5100 объектов торговли непродовольственными товарами, что составляет 12,3 % от общего количества действующих на территории региона объектов розничной торговли. При этом за 25 и 26 мая было подписано более 4000 деклараций.

Чтобы предприятие бытового обслуживания вернулось к активной фазе работы, его представителям необходимо прочесть, а затем и подписать специальные санитарные декларации. Такие документы были созданы региональным департаментом потребительского рынка по поручению донского губернатора Василия Голубева.

По данным муниципальных образований, всего на территории Ростовской области зарегистрированы более 2900 салонов красоты и парикмахерских, а вместе с ними - 900 ателье и 2400 автосервисов. Для них донским управлением Роспотребнадзора и региональным правительством разработаны декларации и чек-листы мониторинга. Давайте разберемся, что же это означает на практике для владельцев бизнеса.

Для начала предприятия бытового обслуживания должны оценить возможность исполнения мероприятий, направленных на обеспечение эпидемиологического благополучия населения, а после подписать и направить санитарные декларации и чек-листы в органы местного самоуправления по месту осуществления деятельности.

В случае получения разрешения на снятие ограничений торговые организации должны оказывать услуги в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а при выявлении нарушений, противоречащих предписаниям деклараций, приостановить деятельность и в кратчайшие сроки устранить недостатки.

Как подчеркнул Василий Голубев, работать без декларации будет запрещено. Однако, когда документ подписан, бизнесу придется соблюдать все правила от и до.

- Предприятие, подписывая декларацию, показывает, что оно готово и согласно исполнять требования. Если же оно подпишет, а потом будет нарушать, то последует очень жесткое закрытие, и к вопросу возобновления его работы мы вернемся заметно позже, - пригрозил губернатор.

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