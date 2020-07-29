Василий Голубев предложил раздавать маски в общественном транспорте
Губернатор Ростовской области Василий Голубев после проведенных рейдов предложил водителям общественного транспорта раздавать маски пассажирам при входе.
Глава региона оказался крайне возмущен пренебрежением к "масочному" режиму пассажиров автобусов. Транспорт едет переполненным, а маски надеты всего у пары сидящих в нем ростовчан. В связи с этим губернатора посетила идея раздавать при в ходе в автобус маски бесплатно.
- Автобусы, к сожалению, пока едут переполненными и заполненными, а люди в них едут без масок. Если у человека нет маски, создайте условия, чтобы маски были в автобусах. И человек возьмёт, - призвал Голубев на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Губернатор считает, что водители - это что-то типа "командиров судна" и поэтому вправе потребовать от пассажиров надевать маску в салоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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