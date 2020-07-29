2020-07-29T20:20:13+03:00
Происшествия

В Ростове рецидивист после романтического вечера оставил жертву без телефона и 500 тысяч рублей

Сейчас злоумышленник заключен под стражу
Виктория Никитина
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В Ростове задержали за кражу очередного рецидивистаВ Ростове задержали за кражу очередного рецидивистаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 45-летняя ростовчанка познакомилась в интернете с 31-летним мужчиной. Они недолго попереписывались, после чего мачо предложил своей новой знакомой встретиться и дама, недолго думая, пригласила его к себе. Молодой человек пришел в тот же день, пара немного выпила и женщина почти сразу уснула. А утром она обнаружила, что ее новый знакомый ушел и прихватил с собой ее мобильный телефон и около полумиллиона рублей.

Потерпевшая незамедлительно обратилась с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался житель Тарасовского района, который ранее уже был судим. Стражи порядка изъяли у него телефон потерпевшей, а деньги он уже успел потратить.

- Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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Впрочем, мужчина вряд ли понимал, на какую именно сумму он выкрал имущество предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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