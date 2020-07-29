В Ростове рецидивист после романтического вечера оставил жертву без телефона и 500 тысяч рублей

29 Июль 2020 2020-07-29T20:20:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 45-летняя ростовчанка познакомилась в интернете с 31-летним мужчиной. Они недолго попереписывались, после чего мачо предложил своей новой знакомой встретиться и дама, недолго думая, пригласила его к себе. Молодой человек пришел в тот же день, пара немного выпила и женщина почти сразу уснула. А утром она обнаружила, что ее новый знакомый ушел и прихватил с собой ее мобильный телефон и около полумиллиона рублей.

Потерпевшая незамедлительно обратилась с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался житель Тарасовского района, который ранее уже был судим. Стражи порядка изъяли у него телефон потерпевшей, а деньги он уже успел потратить.

- Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области селянин ограбил свой бывший совхоз на полмиллиона рублей.

Впрочем, мужчина вряд ли понимал, на какую именно сумму он выкрал имущество предприятия.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU