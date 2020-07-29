В донском регионе более 110 тысяч человек остались без работы

В Ростовской области безработица достигла рекордных показателей Фото: "КП" Архив

За прошедший период 2020 года уровень безработицы в Ростовской области дошел до рекордной отметки для региона. На данный момент показатель составляет 5,2% (2019 году - 0,9%).

Но это не самый худший результат среди регионов ЮФО. Он ниже среднероссийского.

- Число безработных жителей Ростовской области в настоящее время превышает 110 тысяч человек. Число работающих – свыше 2 млн человек, - сообщает источник портала "Регион online".

Эксперты отмечают, что рост безработицы связан с пандемией коронавирусной инфекции.

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