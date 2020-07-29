2020-07-29T21:58:46+03:00
Общество

Ростовские вандалы испортили каршеринговые велосипеды на набережной

Это крайне огорчило желавших прокатиться ростовчан
Виктория Никитина
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В Ростове вандалы сломали прокатные велосипеды. Фото: соцсетиВ Ростове вандалы сломали прокатные велосипеды. Фото: соцсети
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В донской столице неизвестные вандалы сломали и погнули каршеринговые велосипеды на набережной.

Инцидент произошел либо 29 июля, либо накануне этого. О произошедшем сообщили ростовчане в одном из городских пабликов соцсети. Из-за такого обращения с двухколесным транспортом теперь воспользоваться им не предоставляется возможным. Это очень огорчило желавших прокатиться ростовчан.

- Недавно сервис каршеринга автомобилей ушёл из города. Теперь из-за каких-то дикарей очередь за велошерингом.На набережной кто-то переломал все велосипеды. Не для наших варваров такие сервисы, нормально пользоваться у нас не будут - будут только разрушать и ломать. А жаль, было удобно и довольно дешево брать велик и кататься по центру, - написал автор поста.

Жители донской столицы не смогли удержаться от эмоциональных комментариев по поводу произошедшего.

«Вот поэтому мы и не живём, как в Европе», «По камерам вычислят их и потом в суде будут на смакейках сидеть заплаканные матери и штрафы платить», «Ловить таких и на принудительные долгие работы», «Очень жаль, что в моём родном городе так. А в других городах эта услуга прекрасно работает», - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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